مرموش يتحدى صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقناة الناقلة

يواجه فريق مانشستر سيتي، مساء غد الأحد، نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

تقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق ليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي مساء غد، الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وليفربول مساء غد، الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 19 نقطة، خلف أرسنال، صاحب الصدارة، بفارق 6 نقاط.

بينما يحتل فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة الهولندي آرني سلوت، المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

وتشهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول عودة عمر مرموش، نجم منتخب مصر الوطني، عقب غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة مصر وبوركينافاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما يقود محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيلة الريدز أمام فريق مانشستر سيتي فى لقاء الغد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.