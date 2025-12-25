قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية الحضارية: مجمع الصناعات الحرفية يتضمن إنشاء 15 عمارة سكنيةتضم 600 وحدة سكنية

مدبولي
مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم المهندس خالد صديق عرضًا حول أعمال تطوير المشروعات الجارية في عدد من المناطق، منها إعادة إحياء وكالة الحصر والملا بمنطقة مسجد الحاكم، لافتًا إلى جهود إعادة إحياء الواجهات الخارجية لمسجد الحاكم بأمر الله، مستعرضًا المباني المطروحة للاستثمار بمنطقة درب اللبانة.

كما تناول رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تطورات تنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، موضحًا تفاصيل مشروع مجمع الصناعات الحرفية، حيث يتضمن المشروع إنشاء 15 عمارة سكنية تضم 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 عمارات مخصصة للنساء المعيلات، و798 ورشة حرفية، إلى جانب مدرسة للحرف اليدوية، كما يشمل المشروع 5 أسواق جُملة، فضلاً عن منطقة مطاعم وجراج متعدد الطوابق قرب سور القاهرة الشمالي، وتمتد مساحة منطقة المطاعم إلى 1400 متر مربع للتراسات و2000 متر مربع لكل دور مخصص للمطاعم، بينما تبلغ مساحة كل دور متكرر في الجراج حوالي 6500 متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1000 سيارة.

وفي سياق متصل، أشار المهندس خالد صديق إلى موقف تطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع البنهاوي، وتطوير بوابات دخول وخروج ساحة مسجد الحسين، وتطوير واجهات مستشفى الحسين الجامعي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأراضي والمباني غير المستغلة بكورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتصور المشروعات التنموية والاستثمارية المخطط تنفيذها في تلك المناطق.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية تطورات مبيعات مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، ومشروع "الفسطاط فيو"، موضحًا أن إجمالي الوحدات التي تم بيعها وصل إلى 5223 وحدة.

واستعرض "صديق" خطة التسويق والجدول الزمني للتسليم للمشروعين، متناولًا بالتفصيل الخطوات التي تم اتخاذها للتعاقد مع شركات تشغيل عدادات الكهرباء والمياه ضمن مشروع "دارة" في المحافظات المختلفة، كما تم تقديم استعراض شامل حول الموقف الحالي لمشروع "الفسطاط فيو".

كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف إدارة وتشغيل حدائق تلال الفسطاط، حيث تناول الإجراءات التي قام بها الصندوق في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه تم في 9 مايو 2025 دعوة الشركات والتحالفات المصرية والعالمية للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، وتقدمت عدد من الشركات إلى سابقة التأهيل بعد إجراء زيارات ميدانية للحدائق، وتم تشكيل لجنة لتحديد الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المشروع، وتم تأهيل 5 شركات وتحالفات من الشركات والتحالفات المُتقدمة، تقدم من بينها 4 شركات لشراء كراسة الشروط، وتم تشكيل لجنة لتلقي استفسارات الشركات والتحالفات المُتقدمة والرد عليها.

كما عرض المهندس خالد صديق موقف تنظيم فعاليات ثقافية بحدائق تلال الفسطاط، موضحاً أنه تم في يوم 14 نوفمبر 2025 انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي، بالتزامن مع افتاح المتحف المصري الكبير، وفي ضوء نجاح المهرجان سيتم تنظيم حفل غنائي يوم 2 يناير 2026 بالحديقة، ومن المقترح أن يتم انطلاق مهرجان الربيع بالفسطاط عقب شهر رمضان المقبل، كما تقدمت عدة شركات لاستغلال عدة مناطق بالحدائق خلال شهر رمضان، ويتم دراسة إقامة خيمة رمضانية بالمنطقة الثقافية خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق ووزارة الثقافة لتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة بالحديقة وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى موقف تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 " مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 99%، ويتضمن إنشاء 6 عمارات بإجمالي 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و38 محلا تجاريا، على مساحة إجمالية 7.1 فدان، كما تناول موقف تسليم العقود وتسكين الأهالي بالمشروع، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تجري قرعة إلكترونية لتوزيع الوحدات على الأهالي المُزمع تسليمهم وحدات بالمشروع، وفق معايير محددة. كما تطرق إلى استعراض المُخطط المُقترح لتطوير منطقة "روضة السيدة 3"، على مساحة 5.4 فدان، والتي ستشهد تنفيذ 6 عمارات سكنية، بإجمالي 438 وحدة سكنية، حيث تم تشكيل لجنة لحصر شاغلي المنطقة؛ على أن يتم تعويض شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بوحدات بديلة بمشروع مُجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات.

وتطرق المهندس خالد صديق إلى موقف الفرص الاستثمارية الراهنة، مُوضحاً أنه تم إعداد خارطة بالفرص الاستثمارية التي يمكن التعامل عليها، وتشمل 170 فرصة حتى تاريخه، في 17 محافظة، تحت ولاية 14 جهة.

كما تناول المحاور التي يتم العمل عليها لإدارة حافظة الفرص الاستثمارية، وتتضمن: مشروعات استثمارية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات تم وجار إنهاء الاتفاق على تشغيلها، ومشروعات استثمارية جار التفاوض عليها عن طريق الشراكة مع المُحافظات والقطاع الخاص، وأراضٍ تحت ولاية الصندوق تم الإعلان عنها بالجهات ذات الصلة، وأراضٍ تم تكليف الصندوق بها وتم إعداد دراسات الجدوى لها، وتناول على نحو تفصيلي الإجراءات المُتخذة في كل محور من تلك المحاور.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، خطة عمل صندوق التنمية الحضرية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه نظراً لتواجد الصندوق بالمحافظات وتوافر قاعدة بيانات لديه للعديد من المستثمرين والمطورين العقاريين، فقد تقدمت العديد من الطلبات للصندوق للشراكة لتطوير عدد من الأراضي ولاية المحافظات، واستعرض مقترحات الصندوق لشراكات مع المطورين العقاريين على عدة أراض، كما يتم توجيه عوائد الأرباح لتنمية متكاملة للمناطق المتدهورة داخل المحافظة لعدم الضغط على ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد تعد أولى المحافظات التي عمل عليها الصندوق حيث أنها أول محافظة تم اعلانها كمحافظة خالية من المناطق العشوائية، مستعرضاً الجهود التي تم تنفيذها بالمحافظة لتنفيذ سياسة التطوير التكاملي، وخاصة جهود تطوير مناطق أرض الفردوس والجميل، وأرض الشركات، وأرض طرح البحر، ومنطقة مساكن السيد متولي.

كما تطرق "صديق" إلى موقف تطوير العديد من المناطق غير الآمنة بعدة محافظات أخرى، مثل سوق الجملة بمدينة طنطا، وقطعة أرض بغرب دمياط الجديدة، والمنطقة المحيطة بمنطقة المجازر والمدابغ بحي الخليفة، ومقترح تطوير الحي العاشر بمدينة نصر، وتطرق أيضا لموقف مقترح خطة تشجير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، في عدة قطاعات، ومنها مقترح تشجير قطاع من الطريق الدائري كمرحلة أولى كجزء من خطة التطوير والتنمية المتكاملة.

مدبولي صندوق التنمية الحضرية مجلس الوزراء روضة السيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

بيجو 5008 موديل 2026

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

حلال المواقف المفاجأة ..تعليمات الضغط على فرامل السيارة بالطرق السريعة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد