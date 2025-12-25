هزة أرضية شرق إسنا .. أستاذ جيولوجيا: لا علاقة لها بالسد العالي أو فالق البحر الأحمر

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2025، شرق مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

هزة أرضية خفيفة شرق إسنا

وأوضح “شراقي”، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هزة أرضية خفيفة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وقعت في تمام الساعة 6:05 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى عمق 4.5 كيلومتر، وذلك على بعد نحو 70 كيلومترًا شرق إسنا داخل نطاق الصحراء الشرقية.

هزة أرضية خفيفة شرق إسنا

وأشار إلى أن مركز الزلزال يقع ضمن فوالق الصحراء الشرقية المحلية بين جبال البحر الأحمر ونهر النيل، وتحديدًا داخل وادي عبادى شمال طريق مرسى علم – إدفو، مؤكدًا أن الهزة لا علاقة لها بالفالق الرئيسي بالبحر الأحمر ولا بالسد العالي.

مصر ليست دولة زلزالية

وأكد أستاذ الجيولوجيا أن مصر ليست دولة زلزالية، إلا أن بعض الأنشطة الزلزالية الخفيفة قد تسجل أحيانًا، خاصة في مناطق محددة مثل الطرف الجنوبي لخليج السويس، وشمال البحر الأحمر، وحول خليج العقبة.

وأضاف أن هذه الأنشطة ترتبط بـ أخدود البحر الأحمر، وهو امتداد للأخدود الإفريقي العظيم الذي يبدأ من موزمبيق جنوبًا، ويمر عبر تنزانيا وكينيا وإثيوبيا، ثم البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وصولًا إلى البحر الميت وكتلة الأناضول في تركيا، مشيرًا إلى أن النشاط الزلزالي يزداد بشكل ملحوظ في منطقة القرن الإفريقي وشمال البحر الميت حتى تركيا.

البحوث الفلكية تلتزم الصمت بشأن زلزال إسنا

وفي اطار متصل لم يصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حتى الآن أي بيانات رسمية تفيد بوقوع زلزال في تلك المنطقة اليوم.