الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سوبوسلاي يُطالب لاعبي ليفربول بالحفاظ على الروح القتالية

يرى دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول، إن فريقه بحاجة إلى الحفاظ على روحه القتالية إذا كان يأمل في استعادة مسار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل السفر إلى مانشستر سيتي يوم الأحد.


وتعرض ليفربول لفترة عصيبة في أكتوبر الماضي، حيث خسر ست من سبع مباريات في كل المسابقات، لكنه يبدو أنه خرج من هذه الحالة بعد فوزه على أستون فيلا وريال مدريد، وحفاظه على نظافة شباكه في المباراتين.


ويرى سوبوسلاي، إن ليفربول أظهر صلابة في فوزه الصعب 1-0 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، وهو ما كان يفتقده الفريق في السابق.


وقال لوسائل الإعلام البريطانية: "كان بإمكان الجميع أن يروا ضد ريال مدريد، أننا جميعًا نركض، ونقاتل، وندعم بعضنا البعض، ونحمي بعضنا البعض، الأهم هو الاستمرار على هذا المنوال".


وتابع: "لا يزال الطريق طويلاً، الآن، كل شيء يدور حول الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة مانشستر سيتي نهاية الأسبوع، نعرف مدى قوتهم الآن، الموسم طويل، لو كنا متقدمين بسبع نقاط في هذه المرحلة، لما قال أحد إننا فزنا بالدوري بالفعل".


وأتم: "في الموسم الماضي، عندما كنا في الصدارة، حافظنا على هدوئنا وواصلنا التقدم، لأن أي شيء وارد، علينا فقط التركيز على أنفسنا، الفوز بمبارياتنا، ثم لنرَ ما ستفعله الفرق الأخرى".

ليفربول ضد مانشستر سيتي 


ويحتل الفريق المركز الثالث في الترتيب برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وكلا الفريقين يتأخران كثيرا عن المتصدر آرسنال (25 نقطة).

