بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
رنا عصمت

 المغات مشروب مصرى شهير تتناوله المرأة التى قامت بوضع طفلها لانه مفيد في التخلص من الكثير من الأمراض فهو يعمل على طرد السموم من الجسم لذلك يعد مفيد أيضا لكبار السن لاحتوائه علي العديد من المعادن والكالسيوم، كما يعد الغذاء الأفضل لمرضى النحافة لاحتوائه على العديد من المواد السكرية.

 

طريقة عمل المغات لشيف ثريا الالفى.

طريقة عمل المغات( الحلبة المطحونة)..

المكونات 

2 ملعقة مغات(. حلبة مطحونة محوجة )

كوب مكسرات محمصة.

سكر حسب الرغبة.

2 ملعقة سمنة بلدي.

2كوب حليب

2 ملعقة سمسم

سودانى مجروش اختيارى

قرفة

الطريقة لعمل الموغات..

ضعي المغات البودرة مع السمن على النار وقلبيهم جيدًا. نص دقيقة

ضيفى لهم السكر والسمسم والماء المغلي واتركيهم حتى يتجانسوا كليًا.

ضعي المغات في أكواب التقديم ونرش قرفة على الوجة وضيفي إليه المكسرات وقدميه.

وبالهنا والشفا

