قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
طقس خريفي دافئ في مصر اليوم.. والأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف وعودة الأمطار جنوبًا

هاجر ابراهيم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في مختلف أنحاء البلاد اليوم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية دافئة. 

أجواء خريفية مستقرة بشكل كبير

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء خريفية مستقرة بشكل كبير، ولكن قيم درجات الحرارة نهارا تكون أعلي من المعدلات الطبيعية، نظرا لتأثرنا بمصادر كتل هوائية مرتفعة فى قيم درجات حرارتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن الأجواء نهارا مشمسة بشكل كبير، مما يساعد على الإرتفاعات الخفيفة فى قيم درجات الحرارة، وتصل القاهرة الكبري من 28 إلى 29درجة مئوية، موضحة أن الأجواء من حارة إلى مائلة للحرارة فى المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري نهارا، وأكثر حرارة بمحافظات الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين 

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث إعتدال فى الأجواء، وتنخفض أكثر فى فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتصل الصغري في القاهرة الكبري إلى 18 درجة مئوية، لافتة إلى أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة فى بعض الأماكن من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.

بيان بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
العاصمة الإدارية 29 18
6 أكتوبر 29 18
بنها 27 19 
دمنهور 27 19 
وادي النطرون 28 20
كفر الشيخ 27 20
المنصورة 27 19 
الزقازيق 28 20 
شبين الكوم 28 19 
طنطا 27 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 29 18 
السويس 29 19 
العريش 27 18 
رفح 27 18 
رأس سدر 30 20 
نخل 27 12 
كاترين 25 08 
الطور 29 19 
طابا 28 18 
شرم الشيخ 32 22 
الإسكندرية 27 18 
العلمين 26 17 
مطروح 25 16 
السلوم 24 16 
سيوة 26 13 
رأس غارب 32 22 
الغردقة 31 21 
سفاجا 32 21 
مرسى علم 32 22 
شلاتين 31 21 
حلايب 29 22 
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 21 
الفيوم 29 17 
بني سويف 29 16 
المنيا 30 16 
أسيوط 31 17 
سوهاج 33 18 
قنا 35 20 
الأقصر 35 20 
أسوان 36 21 
الوادي الجديد 33 17 
أبوسمبل 34 21


 

