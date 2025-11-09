طقس خريفي دافئ في مصر اليوم.. والأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف وعودة الأمطار جنوبًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في مختلف أنحاء البلاد اليوم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية دافئة.

أجواء خريفية مستقرة بشكل كبير

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأجواء خريفية مستقرة بشكل كبير، ولكن قيم درجات الحرارة نهارا تكون أعلي من المعدلات الطبيعية، نظرا لتأثرنا بمصادر كتل هوائية مرتفعة فى قيم درجات حرارتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن الأجواء نهارا مشمسة بشكل كبير، مما يساعد على الإرتفاعات الخفيفة فى قيم درجات الحرارة، وتصل القاهرة الكبري من 28 إلى 29درجة مئوية، موضحة أن الأجواء من حارة إلى مائلة للحرارة فى المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري نهارا، وأكثر حرارة بمحافظات الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث إعتدال فى الأجواء، وتنخفض أكثر فى فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتصل الصغري في القاهرة الكبري إلى 18 درجة مئوية، لافتة إلى أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة فى بعض الأماكن من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.

بيان بدرجات الحرارة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنها 27 19

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 27 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 27 18

رفح 27 18

رأس سدر 30 20

نخل 27 12

كاترين 25 08

الطور 29 19

طابا 28 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 27 18

العلمين 26 17

مطروح 25 16

السلوم 24 16

سيوة 26 13

رأس غارب 32 22

الغردقة 31 21

سفاجا 32 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 31 21

حلايب 29 22

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 30 16

أسيوط 31 17

سوهاج 33 18

قنا 35 20

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

الوادي الجديد 33 17

أبوسمبل 34 21



