تعرف على مصير مباراة الأهلي والزمالك في حالة التعادل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق ، عن مصير مباراة الأهلي والزمالك في حالة التعادل .

وكتب إبراهيم فايق خلال حسابه الشخصي فيس بوك : إذا تعادل الأهلي والزمالك في الوقت الأصلي.. هيلعبوا أشواط إضافية مش ركلات ترجيح مباشرة.‏السؤال بقى.. هل الماتش هيمشي تعادل ولا هيخلص بدري بدري ولمين " .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .