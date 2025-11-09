عمرو أديب: الإمكانيات ليست كل شيء.. دعونا نشجع الزمالك اليوم

علق الاعلامي عمرو أديب على لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المحلي بالإمارات، معبرًا عن تمنياته بفوز الزمالك.

وكتب عمرو أديب من خلال حسابه الشخصي اكس : “ هو انا ليه عايز الزمالك يكسب النهارده ؟ غير انى زملكاوي عايز الاجيال الجديده تعرف حاجه مهمه ان الامكانيات مش كل حاجه وكم من نادي مكافح عنده اصرار يهزم نادي عنده فلوس و انصار . قول يا رب الزمالك النهارده يفرحنا جميعا قولوا امين ” .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .