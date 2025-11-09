راتب خيالي.. محمد صلاح يقترب من وجهة جديدة خارج ليفربول | ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بات قريبا من مغادرة ملعب "آنفيلد" نهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2027.

ووفقا لموقع FootballTransfers، فإن صلاح يدرس بالفعل خيارات الرحيل، في خطوة تعد مفاجأة لعشاق "الريدز"، خاصة بعد أن كان قريبا من مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يُجدد عقده.

وجهة صلاح المحتملة الدوري السعودي الأقرب

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، وسط توقعات بأن يكون الصفقة الأضخم في تاريخ المسابقة منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ديسمبر 2022.

وتزايدت التكهنات حول مستقبله خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن أبقاه المدرب الهولندي آرني سلوت على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، في إشارة إلى تراجع مستواه مقارنة بالمواسم السابقة.

صفقة القرن 170 مليون يورو سنويا

وفي تصريحات مثيرة، قال كيث واينيس، الرئيس التنفيذي السابق لنادي إيفرتون، إن التوصل إلى اتفاق حول انتقال صلاح إلى السعودية "قريب للغاية"، مشيرًا إلى أن النجم المصري سيحصل على راتب ضخم قد يصل إلى 170 مليون يورو سنويا.

وأوضح واينيس خلال بودكاست The Inside Track أن أقل عرض يمكن أن يتلقاه صلاح لن يقل عن 150 مليون جنيه إسترليني، نظرًا لقيمته التسويقية الكبيرة ومشاركته المتوقعة في العديد من الحملات الإعلانية والمشروعات التجارية.

أيقونة عربية وشخصية مؤثرة عالميًا

وأضاف واينيس أن صلاح يتمتع بشعبية هائلة في الشرق الأوسط، ليس فقط في مصر أو السعودية، بل في المنطقة بأكملها، معتبرًا أنه رمز رياضي وإنساني مؤثر يمكن أن يلعب دورا مهما كسفير للسياحة وممثل للرياضة العربية عالميا.

وتابع: "عندما زرت السعودية، لاحظت مدى التقدير الذي يحظى به صلاح هناك، إنه يتمتع بمكانة استثنائية تجعله الخيار الأمثل للدوري السعودي في المرحلة المقبلة".

الوقت المناسب للرحيل

وأشار الخبير الكروي إلى أن صلاح أمامه فرصة مثالية للرحيل في الوقت المناسب، قائلاً: "الأفضل أن يغادر وهو في قمة مستواه، قبل أن يبدأ في التراجع، فربما حان الوقت لخوض تجربة جديدة ومثيرة في الشرق الأوسط".

على خطى رونالدو

واختتم واينيس حديثه بالتأكيد على أن تجربة كريستيانو رونالدو الناجحة مع النصر قد تشكل حافز قويا لمحمد صلاح للانضمام إلى الدوري السعودي، قائلاً:

"رونالدو ما زال يسجل أهدافا مذهلة ويقدم عروضا قوية، وأعتقد أن صلاح يرغب في السير على نفس الطريق وتحقيق موسم استثنائي في الملاعب السعودية قريبًا".