المنيسي: أحمد عبدالرؤوف لو فاز بالسوبر المصري هايكمل مع الزمالك
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

محمد صلاح يواصل الهيمنة التاريخية.. قلق وحيرة قبل موقعة مانشستر سيتي وليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

يعيش الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، حالة من القلق المشروع بسبب أرقام وإحصائيات مذهلة تخص الفرعون المصري محمد صلاح، الذي اعتاد أن يكون كلمة السر في مواجهات الفريقين خلال السنوات الأخيرة وذلك مع اقتراب القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول غدا الأحد ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، .

تحليل شامل من داخل النادي السماوي

نشر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، اليوم السبت، تقريريا مطولا حول اللقاء، تضمن تحليل فنيا دقيقا لمنافسهم التاريخي ليفربول، متناولا نقاط القوة والضعف في كتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت، إلى جانب تقييم أداء أبرز النجوم منذ بداية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن مواجهة ملعب "الاتحاد" لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصًا في ظل الأداء الهجومي القوي الذي يقدمه ليفربول هذا الموسم، إلى جانب تألق صلاح اللافت الذي يواصل كتابة التاريخ بأرقامه القياسية.

محمد صلاح

تفوق ليفربول في تاريخ المواجهات

وسلط التقرير الضوء على سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية الواضحة ففي آخر عشر مباريات، فاز "الريدز" في خمس مواجهات، بينما اكتفى مانشستر سيتي بفوزين فقط، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وعبر التاريخ، التقى الفريقان في 56 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ليفربول في 23 مواجهة مقابل 10 انتصارات فقط للسيتي، في حين كانت الغالبية العظمى من انتصارات الفريق السماوي على ملعبه "الاتحاد"، حيث خسر خمس مباريات فقط من أصل 28 لقاء هناك.

سباق الأهداف بين العملاقين

على الصعيد الهجومي، يتصدر مانشستر سيتي قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف هذا الموسم برصيد 20 هدفا، يليه ليفربول بـ 18 هدفا، ما يجعل المواجهة المقبلة واعدة بالإثارة والندية.

لكن الإحصائية التي أثارت قلق الجهاز الفني للسيتي حقا تتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، الذي بات بمثابة "العقدة" التاريخية لغوارديولا فقد ساهم صلاح في 15 هدفا خلال مواجهاته ضد مانشستر سيتي، منها 9 أهداف مباشرة و6 تمريرات حاسمة، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرا في شباك الفريق السماوي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

صلاح الهداف الدائم وورقة الحسم

ويستمر محمد صلاح في الحفاظ على مكانته كأفضل هداف في صفوف ليفربول هذا الموسم، بعدما سجل 4 أهداف حتى الآن، متفوقا على زملائه إيكيتيكي، جرافينبيرش، وغاكبو الذين يمتلك كل منهم 3 أهداف.

وتشير لغة الأرقام إلى أن صلاح لا يكتفي بالتسجيل فحسب، بل يصنع الفارق في المواعيد الكبرى، حيث يُعد مصدر الإلهام الدائم لفريقه في المواجهات الحاسمة.

قلق مشروع لغوارديولا قبل القمة

ويواصل غوارديولا تجهيز خططه لإيقاف خطورة صلاح، تبدو الإحصاءات مرعبة بالنسبة له ولجماهير السيتي، خاصة مع الأداء المتوازن الذي يقدمه النجم المصري هذا الموسم بين التسجيل وصناعة الأهداف.

واستمر على نفس النسق، فإن "الفرعون المصري" قد يضيف فصلًا جديدًا إلى سجله الذهبي أمام مانشستر سيتي، في واحدة من أكثر مباريات الدوري الإنجليزي انتظارا وإثارة.
 

