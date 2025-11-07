بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، حيث ضمت القائمة اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول.

يأتي ذلك بعدما قدم صلاح موسمًا رائعًا مع فريقه ليفربول، ما جعله يستحق أن يكون ضمن القائمة المختصرة للجائزة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح قد حقق مركزًا متقدمًا في سباق الكرة الذهبية 2025، حيث جاء في المركز الرابع بعد أن جمع 657 نقطة في الترتيب النهائي.

إنجازات محمد صلاح

خلال الموسم الماضي، أظهر محمد صلاح أداءً استثنائيًا، حيث تمكن من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى كونه أفضل صانع ألعاب.

ونجح صلاح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في عام 2025، كما أنه قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، وصعد مع ليفربول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

قائمة المتنافسين على الجائزة

إلى جانب محمد صلاح، تضم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2025 مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم، ومن بينهم:

ـ عثمان ديمبيلي: لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان.

- أشرف حكيمي: لاعب منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان.

- هاري كين: لاعب منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ.

- كيليان مبابي: لاعب منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد.

- نونو منديز: لاعب منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان.

- كول بالمر: لاعب منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي.

- بيدري: لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

- رافينيا: لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة.

- فيتينيا: لاعب منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان.

- لامين يامال: لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

موعد تصويت جائزة ذا بيست

يقيم "فيفا" حفلا سنويا بعنوان "ذا بيست" لتوزيع جوائز لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب إلى جانب أفضل حارس مرمى في العالم هذا العام.

من المقرر أن يبدأ التصويت لاختيار أفضل لاعب من القائمة المختصرة اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الجمعة، الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري.

ستحمل كل مجموعة من المصوتين الوزن نفسه، حيث تحمل أصوات المدربين، والقادة، والصحفيين الخبراء، والمشجعين 25% من قيمة التصويت، دون النظر إلى عدد المصوتين في كل مجموعة.

جدير بالذكر أنه تم ترشيح اللاعبين في مختلف الجوائز بناء على أدائهم في الفترة بين 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.