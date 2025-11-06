مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب

كشف سيف الوزيري، نائب رئيس الشركة المتحدة، عن حوار يجمع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع السير مجدي يعقوب.

ونشر سيف الوزيري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو للنجم العالمي محمد صلاح، وهو يحاور البروفيسور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير.

وأكد الوزيري، أنه سيتم إذاعة الحوار قريبًا عبر شاشة «On Sports».

وأعرب محمد صلاح، عن سعادته بمحاورة السير مجدي يعقوب، لأول مرة يظهر فيها «مو» كمحاور، مؤكدًا أنه كان واثقًا من نفسه، في بداية مشواره الكروي.

ونشرت قناة «On Sports» برومو ترويجي للحلقة، يظهر فيه «مو» و«السير» مع لقطات مختصرة، وتضمنت تصريحاتهما مايلي: