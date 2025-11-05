محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك

كشف محمد صلاح نجم الزمالك السابق، عن رأيه في خوان بيزيرا لاعب الفارس الأبيض ومدى تأثير غيابه على الفريق في السوبر المصري.

وقال محمد صلاح في تصريحات خاصة لصدى البلد: غياب خوان بيزيرا يستطيع الزمالك التغلب عليه بتغيير طريقة اللعب وإيجاد بديل.

وأضاف : بيزيرا لاعب مميز ولكن يغيب عن المواعيد الكبيرة مثل مباراة الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب وحتى مباراة طلائع الجيش حتى أصيب لم يكن أداؤه قوي.

وأردف : بيزيرا قدم نفسه للجماهير كلاعب برازيلي مهاري ولكن لم تظهر شخصيته بالشكل المطلوب ويجب أن يرتقى من مرحلة الشباب والناشئين ليظهر أفضل على مستوى الفريق الأول بنادي الزمالك.



وأختتم نجم الزمالك تصريخات : متفائل لتحقيق لقب السوبر وحتى لو لم يتحقق فإن المركز الثاني يعد انجاز بسبب الظروف التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.