محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

علق محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربا لحراس مرمى الفارس الأبيض والذي سبق له تدريب فريق مكابي تل أبيب.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لصدى البلد : لو صح تعيين مدرب سبق ودرب في الكيان يجب ألا يدخل مطار القاهرة.

وأضاف : يجب أن يسأل جون إدوارد على تعيين المدرب ، التخطيط في نادي الزمالك أزمة كبيرة ولا أفهم تعيين ثنائي أجنبي قبل بطولة السوبر وهم لا يعرفون شئ عن الفريق أو اللاعبين

وكان نادي الزمالك قد أعلن بشكل رسمي التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لتولى منصب مدرب حراس المرمى للفريق.

وقاد فيتور بيريرا مران حراس مرمى الزمالك أمس في الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقام المدرب بمسح صورته خلال فترة تدريبه لـ نادي مكابي تل أبيب بعد انتشار الأخبار والمطالبة برحيله

