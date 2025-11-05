محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا

علق محمد صلاح نجم الزمالك السابق على تعيين أحمد عبدالرؤوف كمدير فني مؤقت للفارس الأبيض.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لن يستمر تواجد عبدالرؤوف لبعد السوبر وذلك بسبب السوشيال ميديا كل إدارات الأندية في مصري تخاف من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف : لو كتب الله لك تحقيق الدوري ستحققه سواء بمدير فني أجنبي أو مصري وليس المدرب فقط عليه العامل الأكبر لتحقيق البطولة.

وأشار صلاح إلى أن الدوري تحسمه الجماهير ثم اللاعبين والمدير الفني والإدارة خلفهم لأن المدرب يضع الفكرة والتخطيط لكن لن يلعب بنفسه في الملعب.

وأكمل : استمرار عبدالرؤوف في الوقت الحالي توفير لميزانية النادي التي تعاني ماليا لأن المدرب السابق فيريرا حصل على 20 ألف دولار وبالتأكيد المدرب الجديد سيحصل على 60 ألف دولار وهو مبلغ ضخم وبالعملة الصعبة.

وأوضح : تواجد أي من أبناء النادي حل مثالي خصوصا أنهم دربوا وحصلوا على بطولات في فترات سابقة وأيضا سيوفر العملة الصعبة على النادي

وعن تجربة جون إدوارد قال : لا استطيع الحكم عليها في الوقت الحالي لكن ننتظر لنصف الموسم وبعدها نحكم عليه.

وأردف : أرغب في معرفة تفاصيل الاتفاق بين إدارة الزمالك وجون إدوارد للحكم عليه فهل طلبوا منه صفقات وفق مقدرة النادي المالية أم طلبوا منه تحقيق البطولات ووقتها نحكم على التجربة