الخارجية تدعو المصريين في مالي بتوخي الحذر

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن كثب التطورات الجارية وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي.

وأكدت وزارة الخارجية- في بيان صحفي، اليوم /الأحد/- ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية، وحمل أوراق الثبوتية، والحد من التحركات، وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال على الأرقام التالية في حالة وجود حالة طوارئ: الخط الساخن السفارة جمهورية مصر العربية في مالي يوجد خاصية (الواتس آب):

۰۰۲۲۳۸۲۱۸۹۱۵۸ / رقم السفارة الأرضي: ٠٠٢٢٣٢٠٢٢٣٥٦٥ / الخط الساخن للقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يوجد خاصية (واتس آب): ٠٠٢٠١٢٢٦٨٥٨٠٠٠ .

وشددت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أنها تواصل من خلال السفارة المصرية في باماكو- بذل كافة الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية بجمهورية مالي؛ لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.