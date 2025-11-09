إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح ، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعه من الصور رفقة زوجها الفنان حمدى المرغنى وابنتهم.

وتألقت إسراء عبد الفتاح رفقة زوجها فى رحلة نيلية، مرتدية توب أبيض و بنطلون اسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.

واختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز إسراء عبد الفتاح بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد إسراء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.