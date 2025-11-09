الأوقاف تحذر من التعصب الكروي: شجع فريقك بأدب ولا تخسر أخلاقك

وجهت وزارة الأوقاف رسالة توعوية لجمهور كرة القدم، دعت فيها إلى نبذ التعصب والخصام بين المشجعين، مؤكدة أن الرياضة خُلقت للمتعة والتنافس الشريف، لا للسباب والخلافات.

وأضافت وزارة الاوقاف في منشور لها قائلة:" بتخاصم أصحابك وتتعصب علشان فريق كورة؟، الكورة لعبة معمولة علشان المتعة والتشجيع والتنافس الشريف.

لكن لما تتحول لتعصب وخصام وشتايم، ساعتها بتضيع معناها الجميل، مستشهدة بحديث سيدنا النبي ﷺ قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» – متفق عليه. وقال ﷺ عن العصبية: «دعوها فإنها منتنة».

يعني ولا في كورة، ولا في تشجيع، ينفع نخسر أخلاقنا أو نجرح غيرنا.

الفريق اللي يخسر النهاردة ممكن يكسب بكرة، لكن اللي يخسر احترامه وأصحابه… بيخسر كل حاجة.

شجّع، وافرح، بس بأدب.

شجع فريقك بحب، من غير ما تظلم أو تجرح.

ساعتها هتكون بتعمل دعاية حقيقية لبلدنا وأخلاقنا.

اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.