للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

رنا عصمت

الكرش هى مشكلة تعانى منها أغلب النساء بعد الحمل و الولادة، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض التعليمات التى يمكنك اتباعها للتخلص من تراكم الدهون الحشوية فى منطقة البطن.

 

لتخلص من الكرش عليك اتباع الخطوات التالية

1- إنقاص الوزن

أي شخص يعاني من تراكم الدهون الحشوية لا بد وأن يكون لديه الكثير من الوزن الزائد، الذي يجب التخلص منه. وعندما يبدأ الشخص بالتخلص من هذا الوزن الزائد، فإن ذلك سوف يساعد جسمه بأكمله، بما في ذلك دهون البطن.

2- التقليل من الدهون المشبعة

للتخلص من الكرش، يجب التقليل من كميات الدهون "المشبعة" التي يتناولها الشخص. والدهون المشبعة موجودة في اللحوم الحمراء وزيت جوز الهند وزيت النخيل، ومنتجات الألبان كاملة الدسم. ويفضل استبدالها بالدهون التي تتوافر في الأطعمة النباتية أو الأسماك مثل سمك السلمون والتونة والماكريل الغني بأوميغا 3.

3- المواضبة على تمرينات رياضية

لا يهم عدد الساعات التي يقضيها الشخص في ممارسة المشي أو العدو طالما كانت هذه الرياضة متقطعة أو غير منتظمة. في المقابل، المواظبة على بعض تمرينات الإحماء لمدة دقيقة يوميا يمكن أن يكون أكثر تأثيرا وإيجابية في سبيل التخلص من الكرش.

4- النوم لفترة مناسبة

إن النوم لأقل من 5 ساعات يومياً يؤدي إلى زيادة الوزن، مما قد يعني دهوناً أكثر في البطن، كما هو الحال مع النوم لأكثر من 8 ساعات. إن العدد المناسب من ساعات النوم هو بين 6 و8 ساعات.

5- الابتعاد عن العمليات الجراحية

لا تقدم الجراحة التجميلية أي حلول في حالة وجود كرش، حيث إن عمليات شفط الدهون لا تصل إلى داخل جدار البطن. وبالتالي لا يمكن التخلص من دهون البطن الحشوية. وبالمثل، فإن الحمية الغذائية المتقطعة ليست هي الحل أيضاً. ولكن يتمثل الحل الحقيقي في انتقاء الخيار الأكثر بطئاً وثباتاً، بمعنى تغيير نمط الحياة لفترة طويلة.

6- تجنب التوتر

يتسبب التوتر في تناول الشخص للمزيد من الدهون والسكريات، كما وفي إطلاق العنان للكورتيزول، المعروف باسم "هرمون الإجهاد"، والذي يمكن أن يعزز تراكم الدهون في البطن. يتسبب التوتر في النوم لفترات أقل ولممارسة تمارين رياضية أقل من العادة. يمكن التخلص من التوتر ومن تراكم الدهون في البطن بممارسة التأمل والاستماع إلى الموسيقى.

7- تناول كمية مناسبة من الماء

يجب التفكير مليا عند تناول قهوة "لاتيه" أو مشروب "صودا"، وتذكُّر عدد السعرات الحرارية العالية التي سيتم تجرعها، ويجب إعادة النظر في الكمية التي سيتم تناولها أو استبدال هذه المشروبات بكوب من الماء.

المصدر موقع بولد سكاى


 

