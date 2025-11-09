مباراة تحديد الثالث بالسوبر .. موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

من المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة في الإمارات العربية المتحدة.

وتعرض فريق بيراميدز للهزيمة أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.

وتقام منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.