منافسات نارية ونهائيات مثيرة في اليوم الرابع من بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

تشهد ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة اليوم، الأحد الموافق 9 نوفمبر، منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم للرماية “مسدس وبندقية – القاهرة 2025”، والتي تُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتنظيم الاتحاد المصري للرماية، بمشاركة 72 دولة وأكثر من 1100 رامٍ ورامية من مختلف دول العالم.

وتُقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وتستمر فعالياتها حتى 18 نوفمبر الجاري، وسط إشادة عالمية بالتنظيم المصري المتميز والبنية التحتية المتطورة لميادين العاصمة الجديدة التي أصبحت قبلة للبطولات الدولية الكبرى.

ويُقام اليوم عدد من المنافسات القوية والنهائيات المرتقبة، من أبرزها منافسات البندقية ضغط هواء للفرق المختلطة، ومنافسات المسدس السريع للرجال، إلى جانب تدريبات ما قبل الحدث للبندقية على مسافة 50 متراً ثلاث أوضاع للرجال، ومنافسات المسدس ضغط هواء للسيدات والرجال استعداداً للجولات النهائية القادمة.

كما يشهد اليوم نهائي مسابقة 10 أمتار للبندقية الهوائية للفرق المختلطة وسط تنافس حاد بين منتخبات الصين وكوريا والهند، يعقبه حفل توزيع الميداليات، ثم يُختتم اليوم بـ نهائي مسابقة 25 متر مسدس سريع للرجال ويختتم بحفل توزيع الميداليات في أجواء مفعمة بالحماس والترقب.

يؤكد الاتحاد المصري للرماية أن البطولة العالمية المقامة حالياً في العاصمة الجديدة الجديدة تمثل إضافة كبرى لمسيرة الرياضة المصرية، وتجسد رؤية الدولة في تحويل العاصمة الجديدة إلى مركز عالمي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية وعضو الاتحاد الدولي، أن العاصمة الإدارية تشهد واحدة من أقوى نسخ البطولة على الإطلاق، مشيراً إلى أن مستوى المنافسات والتنظيم المصري أبهر الوفود المشاركة.

وقال حسني: ما نعيشه اليوم من أجواء عالمية هو ثمرة دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وجهود وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في تجهيز بنية تحتية تليق بمكانة مصر، ونحن لا نستضيف فقط بطولة، بل نُصدر للعالم نموذجاً في التنظيم والانضباط الرياضي.”

ويواصل الاتحاد برئاسة حازم حسني جهوده لضمان خروج البطولة في أبهى صورة تنظيمية وفنية، بما يعكس مكانة مصر كوجهة رائدة للرماية الدولية حتى ختام فعالياتها في 18 نوفمبر الجاري.