أزمات تضرب قناة الشرق الإرهابية .. واتهامات بالفساد تلاحق أيمن نور والبحيري

أكدت مصادر مطلعة أن أزمات حادة تضرب قناة الشرق الإرهابية وإدارتها وسط اتهامات بالفساد تلاحق الهارب أيمن نور .

حيث علم صدى البلد أن خلافات حادة نشبت داخل قناة الشرق الإرهابية التي يديرها الهارب أيمن نور وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حيث وجهات اتهامات تتعلق بالفساد المالي والاختلاس والتربح ضد الهارب أيمن نور، وقد طالت الاتهامات أشخاصا أخرين في إدارة القناة، من بينهم الهارب عماد البحيري، الذي يحصل على كل المزايا المالية رغم إقامته في تركيا بدون أوراق رسمية وبدون وضع قانوني .

كما تناولت الاتهامات تعاون القناة والقائمين على إدارتها مع أجهزة أمنية أجنبية، تعمل على توجيه القناة لتنفيذ أهداف جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها ضد الدولة المصرية وشعبها، وانفاق مبالغ طائلة على التحريض وبث الأكاذيب بشكل دائم ضد مصر، هذا النهج الذي داب قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية انتهاجه طوال السنوات الماضية، وكشف الشعب المصري كذبهم وتضليلهم ومحاولتهم الدائمة التحريض ضد الشعب المصري.