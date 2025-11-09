قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من مران الزمالك الختامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر |شاهد
بعد زيادتها لـ 1500 جنيه .. طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المُنتظمة 2025
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
بعد زيادتها لـ 1500 جنيه .. طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المُنتظمة 2025

بعد زيادتها لـ 1500 جنيه.. طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025
بعد زيادتها لـ 1500 جنيه.. طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025
عبد الفتاح تركي

طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .. في خطوة جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن رفع منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه شهريًا لعام 2025، في إطار خطة الدولة لحماية العمالة الهشة وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. 

هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي شددت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير إجراءات صرف المنحة للمستحقين.

ما هدف زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الهدف الرئيسي من زيادة المنحة هو تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة الذين لا يتمتعون بتأمين اجتماعي أو صحي ثابت. وتشمل هذه الفئات العمالة اليومية والحرفيين والبائعين الجائلين والسائقين، ممن تأثروا بارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل المستقرة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن رفع المنحة إلى 1500 جنيه شهريًا يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن الصرف يتم بشكل شهري عبر بطاقة ميزة أو المكاتب البريدية لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون وسطاء.

العمالة غير المنتظمة

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية التسجيل أو تحديث البيانات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، لتجنب الزحام وتوفير الوقت للمواطنين. وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار أيقونة "منحة العمالة غير المنتظمة".
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
  • كتابة الاسم الرباعي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستفيد.
  • تحديد نوع المهنة أو النشاط غير المنتظم.
  • إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد إن طُلب ذلك.
  • مراجعة البيانات والضغط على “إرسال الطلب”.

بعد إتمام هذه الخطوات، تصل رسالة نصية للمستفيد تفيد بقبول الطلب أو الحاجة لتحديث البيانات، مع تحديد موعد الصرف حال الموافقة النهائية.

منحة العمالة غير المنتظمة

آلية صرف المنحة بعد الزيادة

أوضحت وزارة التضامن أن الصرف يتم بشكل دوري شهريًا من خلال مكاتب البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول، مع إمكانية الاستعلام عن المواعيد والمبالغ عبر الموقع الرسمي أو الخط الساخن المخصص للمنحة.

وأكدت الوزارة أن الدعم سيُصرف وفق جداول زمنية محددة لتفادي التكدس وضمان تنظيم عمليات الصرف، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتسهيل الخدمة على المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025

حددت وزارة التضامن عدة شروط للحصول على المنحة، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.
  • ألا يكون من المستفيدين من برامج الدعم النقدي الأخرى مثل “تكافل وكرامة”.
  • أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه في أي جهة حكومية أو خاصة.
  • أن يثبت أنه يعمل في مهنة غير منتظمة أو مؤقتة.
  • الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني.

وشدّدت الوزارة على أن أي بيانات غير صحيحة أو محاولات تزوير ستؤدي إلى الحرمان من المنحة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُخالفين.

توسيع قاعدة المستفيدين خلال 2025

تسعى وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة خلال عام 2025 لتشمل فئات جديدة من العمالة المؤقتة، خاصةً في المناطق الريفية والصعيد. 

العمالة غير المنتظمة

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتحديد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين غير المنتظمين.

كما يجري التنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان ميدانية لرصد العمالة غير المنتظمة التي لا تمتلك وسيلة للتسجيل الإلكتروني، وتسهيل وصولها إلى الدعم عبر مكاتب التضامن المنتشرة بالمحافظات.

آراء المواطنين بشأن الزيادة

أبدى العديد من المواطنين ارتياحهم بعد إعلان الزيادة إلى 1500 جنيه، مؤكدين أن الخطوة جاءت في وقت مناسب وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. 

وقال عدد من المستفيدين إن هذه الزيادة ستساعدهم في تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، مطالبين باستمرار المنحة طوال العام وعدم اقتصارها على فترات محددة.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن أنها تدرس تثبيت المنحة بشكل دائم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة، بعد تقييم التجربة الحالية ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها.

مايا مرسي وزيرة التضامن

خطة الوزارة للمرحلة المقبلة

تعمل وزارة التضامن على تطوير آلية الصرف عبر التحول الرقمي وربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية لضمان وصول الدعم بدقة. 

كما تدرس الوزارة إدخال برامج تدريب وتأهيل مهني للمستفيدين من المنحة لدمجهم في سوق العمل الرسمي مستقبلاً.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لن تكتفي بتقديم الدعم النقدي فقط، بل تسعى إلى تمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديًا عبر برامج التمويل الصغير وتسهيل إقامة مشروعات حرفية.

منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي دعم العمالة صرف المنحة التسجيل في منحة العمالة العمالة اليومية منحة 1500 جنيه تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

