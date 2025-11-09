قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
بيت الشعر العربي يفتتح الدورة الثالثة من ملتقى العامية المصرية «دورة مجدي نجيب» بحضور نخبة من الشعراء والنقاد

جمال عاشور

افتتح بيت الشعر العربي (مركز  إبداع الست وسيلة) التابع لصندوق التنمية الثقافية، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى العامية المصرية  «دورة مجدي نجيب»،  وذلك على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من أبرز شعراء ونقاد العامية المصرية، وذلك في إطار دوره المتواصل في رعاية الإبداع ودعم الحركة الشعرية المصرية.


شهد حفل الافتتاح حضور عدد من رموز الحركة الشعرية، وتضمن كلمات افتتاحية لكلٍّ من الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي 
والشاعر سعيد شحاتة أمين الملتقى، والشاعر  مسعود شومان الذي أكد في كلمته أن الملتقى يعكس الوعي العميق بدور شعر العامية في التعبير عن الهوية المصرية والوجدان الجمعي، باعتباره أحد أهم تجليات الثقافة الشعبية وأدواتها في حفظ الذاكرة الوطنية.

وقال الشاعر سامح محجوب إن الملتقى يأتي استمرارًا لنهج بيت الشعر العربي في الاحتفاء بالتجارب الإبداعية الأصيلة التي أثرت الوجدان المصري والعربي، مشيرًا إلى أن اختيار اسم الشاعر الكبير مجدي نجيب يأتي تقديرًا لتجربته الفريدة التي ربطت بين الشعر والغناء وأرست حضور العامية المصرية كلغة نابضة بالحياة.

تضمن الافتتاح تكريم عدد من الشعراء والنقاد والفنانين الذين أسهموا في إثراء المشهد الشعري المصري، كما قُدمت فقرة فنية للفنان مصطفى زرْكة احتفى خلالها بأشعار مجدي نجيب التي غناها كبار المطربين المصريين.


وفى جلسة نقدية عن مجدي نجيب قال  الشاعر والكاتب الصحفي سيد محمود:
إن تجربة مجدي نجيب تمثّل علامة فارقة في شعر العامية المصرية ، لقدرته على المزج بين الحس الشعبي والرؤية الفنية العميقة.
واختُتم اليوم الأول بـ أمسية شعرية 
لمجموعة من شعراء العامية يمثلون أجيال مختلفة من عدة محافظات  من بينهم الشعراء: مؤمن ممدوح.. حسّان البربري.. ماركو مادح.. مصطفى عباس زيكو.. إبراهيم أبو سمرة.. بسمة شعبان.. علية طلحة.. أيمن هيبة.. علاء جمال.. علي عبدالعزيز.. حسام العقدة.. عبدالمنعم الديهي.. ريهام شمس.. نوجة سيد ، عبدالرحمن الخطيب وآخرون.


قدموا خلالها قصائد عكست تنوع التجارب الشعرية المصرية وقدرتها على التعبير عن هموم الإنسان ووجدانه بلغة صادقة قريبة من القلب.

يأتي الملتقى ضمن خطة صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى دعم الإبداع وإتاحة المنصات الثقافية أمام المبدعين في مختلف المجالات، وترسيخ مفهوم العدالة الثقافية من خلال نشر الفعل الإبداعي في جميع المحافظات، بما يسهم في بناء وعي وطني وثقافي متجدد.

بيت الشعر العربي مركز إبداع الست وسيلة صندوق التنمية الثقافية دورة مجدي نجيب» شعراء ونقاد العامية

