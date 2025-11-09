مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الكوبري المنهار بطما كان موقوفًا حتى إزالته أو تأهيله

قال مصدر مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الكوبري المنهار كان خارج الخدمة منذ سنوات، وتم منع المواطنين رسميًا من العبور عليه حرصًا على سلامتهم.

وذلك حتى تنفيذ قرار الإزالة أو إعادة التأهيل ضمن خطة التطوير الجارية بالمركز، موضحًا أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ في الجزء الغربي من الكوبري، وهو ما أدى إلى سقوط أجزاء داخل الترعة، ولكن دون وقوع أي إصابات بشرية، نظرًا لعدم وجود حركة مرور عليه.

فرق الوحدة المحلية تتحرك لموقع الكوبري

وأكد المصدر أنه فور الإخطار بالواقعة، تحركت فرق الوحدة المحلية إلى الموقع، وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب الأهالي، كما تم إخطار مديرية الري والإدارة الهندسية لفتح تحقيق فني عاجل لمعرفة الأسباب الدقيقة للانهيار.

وأشار إلى أن هناك لجنة هندسية ستنتهي من تقريرها خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء بإزالة بقايا الكوبري بالكامل أو البدء في أعمال إعادة التأهيل وفق خطة تحسين البنية التحتية في طما.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول، ولن يتم السماح بأي منشأة متهالكة أو غير آمنة بأن تظل قائمة في نطاق المركز.