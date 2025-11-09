الهند: اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد

اعتقلت قوات الأمن الهندية، اليوم /الأحد/، ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه يعتقد أن المشتبه بهم لهم صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم القبض عليهم أثناء قيامهم بتوريد أسلحة في ولاية جوجارات شمال غربي الهند.

من جهتها، فتحت السلطات الهندية، تحقيقا لتحديد الأهداف والمواقع التي كان المتشبه بهم يعتزمون تنفيذ الهجمات فيها.

