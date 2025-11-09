قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أمطار غزيرة ورياح.. تحذيرات من نوة المكنسة| ماذا سيحدث في منتصف نوفمبر؟

حالة الطقس
حالة الطقس
أمينة الدسوقي

تستعد المحافظات الساحلية لاستقبال أولى نوات فصل الشتاء المعروفة باسم «نوة المكنسة»، والتي تبدأ يوم 16 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 20 نوفمبر 2025، حاملة معها تغيرات حادة في حالة الطقس تشمل أمطار غزيرة ورياح شديدة، خصوصا على سواحل البحر المتوسط.

وتعد هذه النوة من أبرز الظواهر المناخية الموسمية التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية ونشاط الصيد، فضلا عن تأثيرها على الحياة اليومية في المدن الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط.

ما هي نوات الشتاء؟

النوة هي اضطراب جوي موسمي يضرب سواحل البحر المتوسط خلال فترات محددة من فصل الشتاء، وتمتاز بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية قد تستمر عدة أيام.

الشتاء

وتعرف نوة المكنسة بأنها من أعنف النوات، إذ تجلب معها رياح شمالية غربية قوية و أمطار كثيفة، ما يدفع محافظة الإسكندرية إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أحيائها استعدادا لمواجهة أي آثار محتملة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ملامسة النوافذ والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، والابتعاد عن الأشجار ولوحات الإعلانات لتجنب أخطار الرياح الهابطة الناتجة عن السحب الرعدية.

كما شددت الهيئة على عدم النظر مباشرة إلى البرق أو تصويره بالهواتف المحمولة لتفادي أي أضرار محتملة.

طقس متقلب بين البرودة والحرارة

أوضحت الأرصاد أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون خريفيا مائلا للبرودة صباحا، يتحول إلى معتدل أو مائل للحرارة نهارا على أغلب المناطق، بينما يكون حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال الليل، فيسود طقس معتدل يميل إلى البرودة في ساعاته المتأخرة، في مشهد يعكس طبيعة فصل الخريف وتقلباته المعتادة.

شبورة مائية وتحذيرات مرورية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة الممتدة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يتطلب الحذر الشديد أثناء القيادة.

موعد فصل الشتاء

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.75 متر، مع رياح شمالية شرقية.

البحر الأحمر حالته خفيفة إلى معتدلة أيضًا، بارتفاع موج مماثل ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

تشهد البلاد تفاوتًا في درجات الحرارة بين المحافظات، حيث تسجل:

القاهرة    28    20
الإسكندرية    27    18
مطروح    25    16
دمياط    27    22
شرم الشيخ    32    22
الغردقة    31    21
قنا    35    20
الأقصر    35    20
أسوان    36    21
الفيوم    29    17
المنيا    30    16

الاستعدادات مستمرة

و ترفع المحافظات الساحلية درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي موجات من الأمطار الغزيرة أو الرياح العاتية، بالتنسيق مع غرف الطوارئ وهيئة الأرصاد الجوية، لضمان سلامة المواطنين واستمرار الخدمات الحيوية خلال فترة النوة.
 

