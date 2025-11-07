هل الشتاء المقبل سيكون الأشد؟.. هيئة الأرصاد توضح

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن كل يوم نشهد أجواء جديدة، وذلك لأن البلاد في فصل الخريف الذي يعرف بالتقلبات الجوية.

وردت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال "هل الشتاء المقبل سيكون الأكثر صعوبة، وسيكون هناك أمطار قاسية وشديدة على المحافظات".

الكلام غير صحيح

وقالت غانم إن هذا الكلام غير صحيح، ويظهر في بداية كل فصل، ولذلك نطالب المواطنين بعدم الاستماع للشائعات التي تهدف لإثارة الهلع والبلبلة بين المواطنين، وأن الهيئة تعلن كل شيء عن الأرصاد بشكل يومي.

وحذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تظهر في الساعات الصباحية والوقت المتأخر من اليوم، موضحة أن هناك شبورة كثيفة قد تظهر في بعض الأيام وتتسبب في خفض الرؤية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الفترة المقبلة ستنخفض فرص سقوط الأمطار، وأنه في حالة سقوط أمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة، لكن على الجميع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

ولفتت إلى أن البلاد خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، ولذلك فإن المواطنين سيشعرون بأن درجات الحرارة المعلن عنها أعلى من التي يشعرون بها خلال فترة النهار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدًا السبت الموافق 8 نوفمبر 2025، طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة في أول الليل وباردًا في آخره.

درجات الحرارة غدا السبت



وقالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، إن درجات الحرارة غدا المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 26 للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 26 للعظمى و27 للصغرى، وشمال الصعيد 28 للعظمى و29 للصغرى، وجنوب الصعيد 33 للعظمى و34 للصغرى.

أمطار خفيفة



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس غدا، فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الطقس غدا، سوف يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية في بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنيةً السلامة للجميع.