أجواء خريفية مستقرة.. الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، لكن قيم درجات الحرارة فهي أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال فترة النهار تتأثر ببعض الكتل الهوائية المرتفعة في قيم درجات حرارتها، وأن تلك الكتل تجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 28 درجة وأن محافظات الصعيد تكون أكثر حرارة، وأن البلاد في فترة الليل تشهد أجواء معتدلة، وأن درجة الحرارة تسجل 17 في المساء.

وأوضحت أن البلاد في هذه الفترة هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين تشعر أن درجات الحرارة أعلى من المعلن عنها، وأن فارق درجات الحرارة بين النهار والليل تصل إلى 12 درجة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية التي تظهر على الطرق الزراعية، وأن هذه الشبورة تختفي من سطوع الشمس، لكن على المواطنين توخي الحذر أثناء السير.

فرص سقوط الأمطار

وكشف أن فرص سقوط الأمطار اليوم انخفضت، وأن البلاد حتى يوم الاثنين المقبل ستشهد استقرار، لكن على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة للجو.