محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق الحيوية

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، برفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، استكمل حي شرق ، حملة إزالة الإشغالات لليوم السادس على التوالي وذلك بمنطقة سوق "زعربانة" و تكسير وإزالة جميع الإشغالات والمصاطب الخرسانية المصبوبة كامتداد للارصفة وإزالة الأرصفة المعوقة، لفتح وتوسعة الطريق وعدم تكدس السيارات.

وتابعت إدارة الطرق والمرافق بحي أول ، أعمال تجريف الطريق الصحراوي بداء من منطقة قشوع و حتي طريق مساكن الحرية، واستكمال أعمال وضع "البلدورات" بالأرصفة تمهيداً لأعمال الرصف بشارع مخزن الزيت ، وإعادة الشيئ لإصله بعد إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ام سلمة بمنطقة عبد القادر ، واعادة الشيء لأصله بشارع جراج الحي وشارع حضانه نفوسه وشارع الإخلاص وذلك بعد أعمال مرفق مياه الشرب ، واعادة الشئ لاصله بعد إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع عادل المصري.

وقام حي غرب ، بإعادة الشيئ لاصله ووضع الأسفلت لعدد من المواقع إثر اصلاح مواسير مياه وصرف صحي بمنطقة مينا البصل بنطاق الحي.

ولرفع كفاءة الطرق، باشر حي ثان المنتزة، رصف ارصفة المشاه بميدان المندرة الكوبري، للارتقاء وتحسين شبكة الطرق والبنيه التحتية.