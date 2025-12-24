قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق الحيوية

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، برفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، استكمل حي شرق ، حملة إزالة الإشغالات لليوم السادس على التوالي وذلك بمنطقة سوق "زعربانة" و تكسير وإزالة جميع الإشغالات والمصاطب الخرسانية المصبوبة كامتداد للارصفة وإزالة الأرصفة المعوقة، لفتح وتوسعة الطريق وعدم تكدس السيارات.

وتابعت إدارة الطرق والمرافق بحي أول ، أعمال تجريف الطريق الصحراوي بداء من منطقة قشوع و حتي طريق مساكن الحرية، واستكمال أعمال وضع "البلدورات" بالأرصفة تمهيداً لأعمال الرصف بشارع مخزن الزيت ، وإعادة الشيئ لإصله بعد إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ام سلمة بمنطقة عبد القادر ، واعادة الشيء لأصله بشارع جراج الحي وشارع حضانه نفوسه وشارع الإخلاص وذلك بعد أعمال مرفق مياه الشرب ، واعادة الشئ لاصله بعد إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع عادل المصري.

وقام حي غرب ، بإعادة الشيئ لاصله ووضع الأسفلت لعدد من المواقع إثر اصلاح مواسير مياه وصرف صحي بمنطقة مينا البصل بنطاق الحي.

ولرفع كفاءة الطرق، باشر حي ثان المنتزة، رصف ارصفة المشاه بميدان المندرة الكوبري، للارتقاء وتحسين شبكة الطرق والبنيه التحتية.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد رفع كفاءة شبكة الطرق تحقيق السيولة المرورية حملة إزالة الإشغالات

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

جانب من اللقاء

المشاط تبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آفاق التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة

اسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية تحافظ على استقرارها مع هدوء الأسواق العالمية

هيئة الرقابة المالية

لأول مرة.. التمويلات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه خلال 10 أشهر

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

