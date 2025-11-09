الزمالك يصطدم بالأهلي في نهائي السوبر.. وعبد الرؤوف يبحث عن أول ألقابه

مع دقات الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى استاد محمد بن زايد في الإمارات، حيث يلتقي الزمالك والأهلي في نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على بيراميدز في نصف النهائي، بينما حجز الأهلي مقعده في النهائي بتغلبه على سيراميكا كليوباترا في الدور نفسه.

يدخل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأبيض المواجهة بطموح كبير لتحقيق أول بطولة رسمية باسمه مع الزمالك، وفي مسيرته التدريبية عمومًا، خاصة أن التتويج سيكون على حساب الغريم التقليدي الأهلي، ما يمنحه طابعًا خاصًا ومكانة مميزة في تاريخه الفني.

يحلم عبد الرؤوف بتحقيق إنجاز شخصي كبير الليلة، بعد أن قاد الفريق لتخطي بيراميدز في نصف النهائي بثقة وأداء قوي. الفوز بالسوبر سيكون بمثابة بداية مثالية لمسيرته التدريبية مع الزمالك، ورسالة بأنه قادر على قيادة الفريق نحو مزيد من البطولات.

ويأمل عبد الرؤوف في تكرار تجربة أيمن الرمادي المدير الفني الحالي للبنك الأهلي، والذي سبق أن تولى تدريب الزمالك لفترة مؤقتة بعد رحيل البرتغالي بيسيرو، ونجح وقتها في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر.

ويرى عبد الرؤوف أن الفوز اليوم سيعيد هذا السيناريو المميز، ويكتب اسمه في سجل المدربين الذين قادوا الزمالك للبطولات في فترات قصيرة.