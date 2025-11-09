سقوط إشارة مرور في طريق مطار النزهة وسط الإسكندرية

شهد طريق مطار النزهة القديم سقوط إشارة المرور الموجودة بالطريق على سيارة نقل ثقيل وذلك دون إصابات.

وشهد الطريق زحاما مروريا تجاه سموحة نتيجة تعطل حركة المرور بالمنطقة، وجاري العمل لتسيير حركة المرور تجاه سموحة بعد توقف الطريق.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة المرور بسقوط إشارة مرور بطريق المطار على سيارة نقل ثقيل وتضرر السيارة دون إصابات.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وجميع القيادات التنفيذية إلى موقع البلاغ لتسيير الطريق.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.