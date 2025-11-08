محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير الحديقة العامة بمدينة ناصر

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولة ميدانية أعمال تطوير الحديقة العامة بجوار المديرية المالية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

وذلك بحضور كل من اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق.

محافظة سوهاج

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن تطوير الحديقة على مساحة 2400 متر مسطح، حيث تشمل الأعمال إنشاء سور للحديقة من المباني والحديد الكريتال بإرتفاع 1.7 متر، ومظلات خشبية.

ومقاعد، وأعمدة إنارة وإنترلوك، ورخام، وتجليد الحوائط، وأحواض الزهور وأعمال اللاند سكيب، ومن المتوقع الانتهاء من الحديقة في 27 ديسمبر المقبل.

ووجه بتطبيق كود الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة، وإنشاء دورات مياه داخل الحديقة، وأحواض للزرع في المنطقة مابين الحديقة والمديرية المالية، ومقاعد للمارة.

وشدد على منع تواجد أي من الباعة الجائلين بالمنطقة، وزيادة عدد المقاعد والإضاءة، ورفع الإشغالات، مع التأكيد على أن هذه الحديقة هي واجهة للمحافظة، مما يحتم ضرورة زيادة المظاهر الجمالية لتخدم المواطنين كأحد المتنزهات العامة المتاحة للجمهور بالمجان.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال تفقده لشوارع مدينة ناصر، واستمع إلى مطالبهم موجها بتلبيتها فورا، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية بعض الطلبات الأخرى.