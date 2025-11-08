طب بيطري سوهاج توضح حقيقة العثور على عظام "كلاب" داخل صندوق قمامة

في إطار حرص مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج على التواصل المستمر مع الشارع السوهاجي، وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين، أصدرت المديرية بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن العثور على بقايا عظام ملقاة داخل أحد صناديق القمامة بأحد المناطق بمدينة سوهاج، والادعاء بأنها تعود لكلاب.

وأكدت المديرية أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن العظام الظاهرة في الصور المتداولة تعود لذبائح من فصيلة الأغنام، وليس للكلاب كما تم ترويجه.

العظام ليست عظام كلاب.. ماذا حدث؟

وأوضحت أن فريقًا بيطريًا من المديرية قام بفحص الصور المتداولة، بالإضافة إلى مراجعة العظام الموجودة داخل صندوق القمامة محل الشكوى، ليتبين بشكل قاطع أنها بقايا ذبائح أغنام تم التخلص منها بطريقة غير صحيحة.

وأشار الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، إلى أن العظمة الخاصة بالأغنام تختلف تركيبيًا وشكليًا عن العظام الخاصة بالكلاب، وهو ما يظهر بوضوح في الصور المقارنة التي نشرتها المديرية لعرض الفارق بين النوعين، مؤكدًا أن العظام المتداولة لا تحمل أي سمات تشريحية تابعة للكلاب.

وأضاف "حمدي" أن المديرية تعمل بشكل يومي على متابعة الذبائح والمجازر ونقاط الذبح المعتمدة، وتقوم بضبط أي مخالفات أو عمليات ذبح خارج الإطار القانوني.

وشدد على ضرورة تخلص أصحاب المحال والمطاعم من مخلفات الذبح بالطرق المخصصة لذلك، حتى لا تتسبب في إثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة بين المواطنين.

كما ناشدت مديرية الطب البيطري المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي منشورات تتعلق بالصحة العامة أو سلامة الغذاء.

وأكدت استمرارها في أداء دورها الرقابي والبيطري في مختلف أنحاء المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع انتشار أي معلومات غير دقيقة تثير القلق بين الأهالي.