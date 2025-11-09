رئيس حي شمال الغردقة يوقف حفارا غير مرخص ويضبط المعدات في الجوهرة

تمكنت رئاسة حي شمال الغردقة من ضبط حفّار يعمل بدون ترخيص في منطقة الجوهرة خلف مبنى الحي، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة فوراً.

وأوضح العميد محمد أبو الحسن، رئيس الحي، أن الضبط جاء ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للحي، وحرصاً على تطبيق القانون وحماية الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن أي مخالفة مماثلة ستتم مواجهتها دون تهاون.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بشأن تعزيز الرقابة على الأعمال الإنشائية وضمان الالتزام بالترخيص القانوني قبل الشروع في أي أعمال.

وأكدت مصادر بالحي أن الحملات الميدانية مستمرة لضبط المخالفات ومتابعة المشاريع والمعدات في نطاق الحي، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر العام للمدينة.