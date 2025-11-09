قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
محافظات

مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الأهلية يناقش خطط التطوير ويعتمد اللائحة الطبية

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة


شارك اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية في أعمال جلسة مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والتي استضافتها جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء الموقر؛ الدكتور سامي هاشم نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور إبراهيم القرش أمين المجلس، إلى جانب الدكتور فتحي مقلدي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتورة ماجدة صالح هجرس الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور صلاح الدين مصلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور معتز مصطفى الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان، والدكتور ياسر الوزير الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتورة سعاد حسين الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب الدكتور ناصر مندور بالحضور، مؤكداً الدور الوطني والعلمي الذي تؤديه جامعة قناة السويس في دعم جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأعرب عن اعتزازه بما حققته الجامعة من انتظام في العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي، موضحًا أن الجامعة حرصت على توفير بيئة تعليمية مستقرة داخل القاعات الدراسية والمعامل والمنشآت الأكاديمية.

وأشار إلى أن منظومة وسائل النقل الجامعي تعمل بانتظام وبنظام رحلات يومي يراعي الجداول الدراسية للطلاب، بما يسهم في ضمان سهولة وصولهم إلى مقر الجامعة وعودتهم منه بشكل منظم، موضحًا أن إدارة الجامعة تتابع بشكل دوري حركة المواصلات لضمان كفاءتها وتقديم أي دعم لوجستي إضافي عند الحاجة.

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم محمد جلال حرص محافظة الإسماعيلية على تقديم كامل الدعم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية باعتبارها مؤسسة تعليمية تنموية تمثل رافداً أساسياً لإعداد كوادر علمية متميزة تسهم في خدمة المجتمع والإسهام في مشروعات التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وفي السياق ذاته، حرص الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تقديم التهنئة لجامعة قناة السويس بمناسبة احتفالها باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيسها، مشيرًا إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تمثل أحدث الجامعات التي انطلقت من جامعة قناة السويس بعد جامعات بورسعيد والسويس والعريش، ومؤكداً الارتباط الوثيق بين اليوبيل الذهبي للجامعة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تُعد جامعة قناة السويس أولى ثمار تلك الانتصارات، فيما تأتي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية التي تقع في أرض النصر استمراراً لمسيرة الإنجاز والتعمير والتنمية.

وشارك بالجلسة من القيادات التنفيذية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية كل من الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، حيث ناقش المجلس انتظام العملية التعليمية واستعراض خطط التطوير الأكاديمي وتعزيز الخدمات الطلابية.

واعتمد المجلس اللائحة الطبية الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية للطلاب، حيث أعلن الدكتور ناصر مندور عن تطبيق نظام متكامل لتقديم الخدمات الطبية وفق معايير جودة عالية، موضحًا أن الجامعة تتحمل 80% من قيمة الفاتورة الطبية بينما يسدد الطالب 20% فقط، وذلك دعمًا للطلاب وتشجيعًا لهم على متابعة حالتهم الصحية بشكل منتظم، بما يجسد رؤية الجامعة في توفير بيئة جامعية متكاملة تراعي الاحتياجات الأكاديمية والصحية والنفسية للطلاب.

وأوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن آلية الحصول على الخدمات الطبية تبدأ بتوجه الطالب إلى شئون الطلاب بالمقر الإداري لاستخراج طلب إحالة، ثم التوجه إلى العيادات بالمستشفى التخصصي مصطحبًا كارنيه الجامعة وطلب الإحالة، سواء بالحجز الهاتفي أو بالحضور المباشر. وأضاف أن حالات الطوارئ يتم استقبالها مباشرة بالمستشفى دون الحاجة إلى إجراء إحالة مسبقة، ضمانًا لسرعة وسلاسة تقديم الرعاية العاجلة.

كما تمت الإشارة إلى التعاقد مع صيدلية لصرف الأدوية بناءً على روشتة معتمدة من المستشفى التخصصي، على أن تخضع للمراجعة والتوثيق من شئون الطلاب بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة المتابعة.

تجسد هذه اللائحة الطبية وسياق اعتمادها حرص جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على أن تكون نموذجًا يحتذى به في رعاية طلابها علميًا وصحيًا وإنسانيًا، بما يعكس التزام الجامعة ببناء بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومتكاملة تهيئ للطلاب مسارًا أكاديميًا ناجحًا ومستدامًا.

