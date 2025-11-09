موسكو: لا نعتزم إقناع واشنطن بشروط ستارت الجديدة.. ومستعدون لأي تطور

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا تعتزم إقناع الولايات المتحدة بقبول اقتراح بشأن شروط معاهدة "ستارت الجديدة"، مؤكداً استعداد بلاده لأي تطور محتمل في الأوضاع.

وأوضح لافروف في تصريحات اليوم أن المقترح الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تمديد المعاهدة "لا يحمل أي نوايا خفية"، مضيفاً أنه "لا توجد حاجة لمناقشات متعمقة حوله".

وأشار الوزير الروسي إلى أن الجانب الأمريكي أكد خلال اجتماع ألاسكا أنه سيحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم عرقلة جهود السلام، "لكن يبدو أن هناك صعوبات في تحقيق ذلك"، على حد قوله.

وحذر لافروف من أن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة في حال تم تسليم الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، قائلاً: "ردّنا سيكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل".