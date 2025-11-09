أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية

قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة يجوز لها أن تتوضأ وتصلي بملابس البيت العادي، موضحًا أن الشرط الأساسي هو ستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، إلى أن بعض الفقهاء يجيزون كشف مقدم القدمين من الأعلى.

وأوضح اليداك أن الملابس التي تصلي بها المرأة يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية أن تكون واسعة ولا تكون ضيقة، وساترة وليست شفافة، مناسبة للصلاة بحيث تغطي الجسد كما يجب أثناء العبادة.

وأكد أن الصلاة صحيحة إذا توافرت هذه الشروط، سواء كانت الملابس ملابس البيت اليومية أو ملابس الخروج المعتادة، مشددًا على أن الأهم هو الالتزام بالستر والحشمة أثناء الصلاة.

وأضاف اليداك أن هذه الأحكام تهدف إلى تمكين المرأة من أداء عبادتها بسهولة ويسر، مع الحفاظ على الاحترام للواجبات الشرعية والآداب الإسلامية في اللباس.