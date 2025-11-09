قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

عالم بالأوقاف يحذر: غرق الأهل والأبناء في السوشيال ميديا يعطل التربية الإيمانية

إيمان طلعت

قال الدكتور إبراهيم المرشدي - من علماء وزارة الأوقاف - إن غرق الأسر، آباءً وأمهاتٍ وأبنـاءً، في وسائل التواصل الاجتماعي لا يبرئ الأهل من مسؤولية التربية، موضحًا أنه لا يجوز للوالد أن يصف الجهاز بأنه "مفروض علينا" ويتخلى عن دوره قائلاً: «ده جهاز مفروض علينا ونستخدمه» — لأن ذلك بمثابة تخلٍّ عن المسؤولية الأبوية.

وأضاف الدكتور المرشدي، خلال فتوى له، أن التعامل الصحيح مع هذه المشكلة يتطلب التوجيه، والإرشاد، والتعاهد بين الأب وابنه، وأن السؤال المستمر والمتابعة البسيطة — مثل: «إنت بتعمل إيه؟ أديت واجبك؟ ذاكرت؟» — هي جوهر التربية الناقصة في كثير من مجتمعاتنا اليوم.

وقال إن غياب هذا التعاهد والحوار يؤدي إلى فقدان العلاقة بين الأب وابنه، وهو ما يجب تداركه عبر لغة حوار يومية ورعاية فعلية.

وأشار المرشدي إلى أن التقييم الذاتي للولد جزء مهم من التربية، وليس تتبّعًا قمعيًا، فمراجعة الأب لأستاذ المدرسة عن حالة ابنه أو حضوره للمدرسة للاطمئنان على سيره الدراسي يُعدّ من صور الرعاية والمواكبة التي يفتقدها كثيرون. وبيّن أن هذا الاطمئنان يعبر عن محبة الأب واهتمامه، ويبعث الاطمئنان في نفس الابن.

واستشهد الدكتور المرشدي بقصة تاريخية عن القاضي شريح بن عباد رضي الله عنه، مشيرًا إلى أسلوبه التربوي الرشيد مع ابنه حين ترك المصحف ولعب مع الأطفال والكلاب؛ إذ كتب إلى معلم ولده رسالة رقيقة توصي بالعظة واللوم الهادئ والعناية بدل الضرب العنيف، ثم أوضح الحدود الشرعية للقصاص التربوي قائلاً: «إذا هممت بضربه فبضره» بمعنى استخدم ضربًا بالغ النظر لا يزيد على حد معروف، و«وإذا بلغت بثلاثة لك فاحبسي» أي لا تزيد عن ثلاث ضربات بحسب ما أورده في المثال.

وأكد الدكتور إبراهيم المرشدي أن التعهد والرعاية والسؤال اليومي هي ما يُسمَّى بالتربية الإيمانية، وأن هذه الممارسات البسيطة والمتواصلة تصنع الفارق في حياة الأبناء، داعيًا الأسر لاستكمال الحديث والوقوف معًا من أجل إصلاح واقع التربية الأسرية بعد الفاصل.

صلاة المرأة

أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

