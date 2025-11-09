قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى

نقلت المدعية العسكرية السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يفعات تومر يروشالمي، صباح الأحد إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إثر محاولة انتحار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال متحدث باسم المستشفى إن تومر يروشالمي نقلت وهي في حالة وعي تام، مؤكداً أن حياتها ليست في خطر، فيما وصلت الطواقم الطبية إلى منزلها في رمات هشارون بعد بلاغ من زوجها وأطفالها حول تدهور حالتها الصحية.

وتأتي الحادثة بعد أيام من استقالة تومر يروشالمي من منصبها كأكبر مسؤولة قانونية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وعرقلة العدالة، على خلفية ما بات يعرف بـ«قضية تسريب سديه تيمان».

وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بوضعها تحت الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام عقب اختفائها لفترة وجيزة على أحد شواطئ تل أبيب، وذلك بعد اعترافها بتسريب مقطع فيديو سري يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على محتجز فلسطيني في منشأة «سديه تيمان» جنوب إسرائيل.

وأثار الفيديو المسرب جدلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية، وأعقبته لائحة اتهام بحق خمسة جنود احتياط من وحدة الشرطة العسكرية بتهمة الاعتداء والتسبب بإصابات خطيرة، فيما طالبت منظمة «حنينو» بإسقاط التهم عن اثنين منهم.

وتخضع تومر يروشالمي حالياً لتحقيقات موسعة في قضايا فساد وتسريب معلومات سرية وانتهاك القانون العسكري، بينما تتابع الجهات القانونية حالتها الصحية لتحديد إمكانية مواصلة استجوابها في الأيام المقبلة.

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

