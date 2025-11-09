قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة كرداسة التعليمية: تسليم مدارس "لجان الانتخابات"اليوم واستئناف الدراسة بها الأربعاء
مهدد بدفع نفقة 150 ألف جنيه شهريًا.. إبراهيم سعيد في محكمة الأسرة
لماذا ترتفع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين؟ هؤلاء الأكثر عرضة
أحمد كريمة: الإسلام صان الكنائس والمعابد باعتبارها جزءًا من الحضارة الإنسانية
حداد «إلكتروني» بعد وفاة عروس مدينة نصر.. رسائل تعزية من أصدقاء وأقارب تغريد طلبة| ماذا قالوا؟
قبل نهائي السوبر.. «الغندور» يُطمئن جمهور الزمالك: عودة قوية لثنائي الهجوم
فضل دعاء الصباح .. يفتح هذا الباب و15 سببًا آخر يجعلك لا تفوته
رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر
أحمد بلال يهاجم خالد الغندور: هي دي ثقافتك
تبادل لغارات المسيرات..وحدات الدفاع الجوي الروسي تدمر 44 طائرة
غزة جائعة والمساعدات مُعلّقة.. الخارجية البريطانية تُحمّل الاحتلال المسئولية: افتحوا المعابر فورًا
إسرائيل تشتعل من جديد .. مواقف غاضبة من حكومة نتنياهو.. والمتظاهرون يعلنون: الشعب يعود للشوارع لإنهاء حكومة الخراب

محمد على
  • غضب من حكومة الاحتلال التي يقودها نتنياهو ويسيطر عليها وزراء متطرفون
  • تعهد المنظمون بتصعيد الاحتجاج استعدادات لعام الانتخابات
  • جولان: "هذه الحكومة هي التهديد الوجودي الأخطر على إسرائيل

وفق ما ذكرت صحف عبرية، بأن الشوارع تشتعل من جديد، حيث وصل آلاف المتظاهرين مساء السبت إلى مفترق كابلان-بيجن في تل أبيب، فيما يمثل عودة المظاهرات الكبيرة ضد الحكومة إلى مركزها المعروف، بعد فترة طويلة اقتصرت فيها الاحتجاجات بشكل أساسي على المطالبة بإعادة الأسرى بالقرب من بوابة بيغن في "الكرياه" (مقر وزارة الدفاع)

أعلن منظمو الاحتجاج أن "الشعب يعود إلى الشوارع لإنهاء حكومة الخراب"، واتهموا الحكومة بمحاولة "القضاء التام على دولة إسرائيل اليهودية-الديمقراطية".

اندلعت الاحتجاجات مجددًا في مواقع الاحتلال من خلال خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مساء السبت للتعبير عن غضبهم من حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو ويسيطر بها وزراء متطرفون.

واحتج المتظاهرون  في تل أبيب احتجاجا على الحكومة الإسرائيلية، حيث تعهد المنظمون بتصعيد الاحتجاج استعدادا لعام الانتخابات، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

عودة المظاهرات الكبيرة ضد الحكومة

وفق ما ذكرت صحف عبرية، بأن الشوارع تشتعل من جديد، حيث وصل آلاف المتظاهرين مساء السبت إلى مفترق كابلان-بيجن في تل أبيب، فيما يمثل عودة المظاهرات الكبيرة ضد الحكومة إلى مركزها المعروف، بعد فترة طويلة اقتصرت فيها الاحتجاجات بشكل أساسي على المطالبة بإعادة الأسرى بالقرب من بوابة بيغن في "الكرياه" (مقر وزارة الدفاع).

 الاحتجاج الرئيسي
وبدأت المظاهرة بمسيرة من نقطة الإحياء في ميدان ديزنحوف وصولا إلى مفترق كابلان-بيحن، حيث أُقيم الاحتجاج الرئيسي.

وأعلن منظمو الاحتجاج أن "الشعب يعود إلى الشوارع لإنهاء حكومة الخراب"، واتهموا الحكومة بمحاولة "القضاء التام على دولة إسرائيل اليهودية-الديمقراطية".

وألقى رئيس حزب الديمقراطيين، اللواء احتياط يائير جولان، خطابا خلال المظاهرة توجه فيه مباشرة إلى آشر كولا، الذي عُين للتحقيق في أحداث المدعية العسكرية السابقة: "التاريخ سيتذكر من منع الانقلاب ومن خدمه. الخيار الآن بين يديك. لا تتلفع بعباءة القاضي لتنفيذ مهمة سياسية".

موقف المستشارة القانونية للحكومة

كما عزز جولان موقف المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف-ميارة، وقال: "نحن هنا - خلفك جمهور ديمقراطي كبير، يدرك أن الدفاع عنك هو دفاع عن دولة إسرائيل كدولة قانون. استمري دون خوف!".

ودعا رئيس حزب الديمقراطيين الجمهور: "ندخل عام انتخابات، المرحلة الأخيرة. هذه مرحلة حرجة في الكفاح لإنقاذ إسرائيل". واتهم الحكومة بأنها "الأكثر فشلاً في تاريخ إسرائيل" وبأنها تحاول "ثني الديمقراطية، وكسرها". 

“هذه الحكومة تهديد وجودي هو الأخطر على إسرائيل”

وفي تصريح دراماتيكي، قال جولان: "هذه الحكومة هي التهديد الوجودي الأخطر على دولة إسرائيل".

وهاجمت شيكما بريسلر، وهي أحد قادة الاحتجاجات من أجل الديمقراطية، الحكومة أيضا وادعت أن "حتى المفتش العام يدرك أن حكومة الخراب تحاول تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية دينية متشددة مظلمة".

وأشارت بريسلر إلى قانون سحق وسائل الإعلام الذي مر في القراءة الأولى والقانون المخطط للموافقة عليه في الأسبوع المقبل (قانون الانقسام)، وحذرت من تدفق الأموال إلى جهات دينية متطرفة.

وألقى بن زوارمان، ابن موتي زوارمان الذي قُتل في مهرجان نوفا، خطابا عاطفيا وهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: "في الوقت الذي قُتل فيه والدي، كنت أنت ما زلت ناعسا. وبينما كان أصدقائي يركضون في حقول الحفل ، كنت تقابل مستشاري اتصالات وخبراء تجميل". 

وطالب زوارمان بتشكيل لجنة تحقيق حكومية فورية.

وأعلن الرائد احتياط يايا فينكل إنشاء "حرس مدني لحماية المستشارة القانونية للحكومة" وتوجه إلى جنود الاحتياط: "نحن، الذين قمنا بمئات أيام الاحتياط في العامين الماضيين - هذا هو وقتنا للاحتياط المدني. المستشارة القانونية حمتنا - الآن حان دورنا لحمايتها".

عام الانتخابات القادم

كما أعلن منظمو المظاهرة أن "النضال يدخل مرحلة حاسمة استعدادا لعام الانتخابات القادم"، وتعهدوا بتصعيد الاحتجاجات في الشوارع. ووفقا لهم، تحاول الحكومة الحالية دفع "حزمة تشريعات متطرفة تمحو الديمقراطية" والسيطرة على النظام القضائي، في الوقت الذي ترفض فيه تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر.

على  الجانب الآخر، وجه أسرى إسرائيليون تم الإفراج عنهم في الآونة الأخيرة نداءات عاطفية في تل أبيب يوم السبت، مطالبين بإعادة جثامين الأسرى القتلى الذين ما زالوا في قطاع غزة.

وقال روم براسلافسكي، وهو أحد الأسرى العشرين الذين عادوا إلى إسرائيل في 13 أكتوبر الماضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس: "حان الوقت لإنقاذ كل من بقي في غزة".

وأضاف براسلافسكي: "حتى لو استغرق الأمر من 20 إلى 30 عاماً، سنواصل القتال من أجل الجميع".

وتجمع آلاف الأشخاص مرة أخرى مساء في ميدان الأسرى. ووفقاً لمنتدى عائلات الأسرى والمفقودين، حضر خمسة من الأسرى الناجين.

زعم أحدهم، نمرود كوهين، إنه متأكد من أن حماس تعرف تماماً مكان رفات الأسرى الآخرين.

تسليم رفات  الأسرى

ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من حماس تسليم رفات 28 أسيراً قُتلوا إلى إسرائيل، ولا تزال هناك خمس جثامين في قطاع غزة.

وفي المقابل، تقوم إسرائيل بتسليم رفات 15 من سكان قطاع غزة المتوفين إلى السلطات المحلية مقابل كل جثمان تعيده حماس.

