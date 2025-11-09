قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
ريال مدريد يواجع رايو فاييكانو سعيًا لمواصلة الصدارة واستعادة التوازن

إسراء أشرف

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره رايو فاييكانو مساء اليوم الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في مواجهة يتطلع من خلالها الميرينجي لمواصلة انتصاراته المحلية واستعادة الثقة بعد كبوته الأوروبية الأخيرة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، وبخسارة وحيدة هذا الموسم جاءت أمام أتلتيكو مدريد، في حين تلقى هزيمة أخرى منتصف الأسبوع أمام ليفربول بهدف دون رد في دوري أبطال أوروبا، ما جعله يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات قبل فترة التوقف الدولي.

ورغم تفوقه التاريخي، يدرك ريال مدريد صعوبة المهمة أمام رايو فاييكانو الذي لم يخسر على ملعبه هذا الموسم سوى مرة واحدة أمام إشبيلية، فيما انتهت آخر زيارتين للملكي إلى ملعب تيريزا ريفيرو بالتعادل.

واستعاد ريال مدريد خدمات مدافعه النمساوي ديفيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات، بينما واصل كل من أنطونيو روديجر وداني كارفاخال وفرانكو ماستانتونو وأوريلين تشواميني الغياب للإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ترينت ألكسندر أرنولد – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – دين هويسين

خط الوسط: جود بيلينجهام – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – أردا جولر

خط الهجوم: كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – إبراهيم دياز – إندريك – جونزالو جارسيا.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي في الليجا بعد خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد (2-5) في الجولة السابعة، والتي أفقدته الصدارة مؤقتًا لصالح برشلونة، قبل أن يستعيدها سريعًا مستفيدًا من سقوط غريمه أمام إشبيلية.

ويبتعد الفريق الملكي حاليًا بفارق خمس نقاط عن برشلونة، ويأمل في الحفاظ على الصدارة أو توسيع الفارق في حال تعثر الفريق الكتالوني أمام سيلتا فيغو، المنتشي بانتصاره الأوروبي الأخير على دينامو زغرب بثلاثية نظيفة.

وتمثل مواجهة رايو فاييكانو  اختبارًا مهمًا للمدرب تشابي ألونسو ولاعبيه قبل التوقف الدولي، إذ يتطلع الفريق لتأكيد هيمنته المحلية والعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات بعد السقوط الأوروبي الأخير في آنفيلد.

