أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيراً من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في محافظة (إيواته) بعد زلزال بلغت قوته الأولية 6.7 درجة ، ضرب الساحل قبالة سانريكو اليوم /الأحد/.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مركز الزلزال وقع عند الإحداثيات 39.4 شمالاً و143.5 شرقاً على عمق 10 كيلومترات، وسُجلت شدته على مقياس اليابان للزلزال 4 من 7 درجات كحد أقصى.
وقد أصدرت السلطات اليابانية تحذيراً مبكراً للزلازل فور تسجيل الهزة.
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيراً من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في محافظة (إيواته) بعد زلزال بلغت قوته الأولية 6.7 درجة ، ضرب الساحل قبالة سانريكو اليوم /الأحد/.