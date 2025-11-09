قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بمعرض النقل الذكي

كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات ورافقع وزير النقل .

واستمع مدبولي لشرح حول المعدات المشاركة من سيارات كهربائية واتوبيسات تعمل بالكهرباء صناعة مصرية وقام مدبولي بتفقد الاتوبيسات الكهربائية من الداخل كما تفقد مدبولي أول سيارة كهربائية تم تجميعها بشركة النصر للسيارات وتفقد أيضا القطار السريع والذي يعمل بالتحكم الآلي.

كما أعرب مدبولي عن سعادته بالسيارات والاتوبيسات والقطارات المتواجده بالمعرض .


وكان قد وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الي  مركز مصر للمعارض والمؤتمرات لافتتاح،  الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والصناعة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي


وينطلق المعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات  والصناعة TransMEA   تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال الفترة من 9-11 – 2025 وذلك باعتبار  الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركزاً صناعياً إقليمياً

ويحظى المعرض بمشاركة  أكثر من  500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة ويبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، والربط بين مصنعي كلٍ من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير والتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك الرخص والتصاريح اللازمة آلياً،

و يستهدف عرض ما تحقق من إنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة، و سيشهد إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، حيث يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية، حيث حقق النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.

