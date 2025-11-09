كامل الوزير يستعرض أحدث وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر

قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل باستعراض وسائل النقل البري والبحري والسككي المصنعة في مصر، سواء تم تصنيعها بأيادي مصرية بالكامل، أو بالتعاون مع الشركات الصديقة.



وجاء ذلك خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والصناعة. بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يفتتح رئيس الوزراء مؤتمر صناعة التعهيد، كما يشهد التوقيع مع عدد كبير من الشركات بأحد فنادق الجيزة.