ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بيونج يانج تنتقد المحادثات الأمنية السنوية الكورية الأمريكية.. وتتعهد باتخاذ إجراءات أكثر عدوانية

نددت كوريا الشمالية بالمحادثات الأمنية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة .. قائلة : "إن هذه المحادثات تعبر عن عدائية الحليفين تجاهها" .. متعهدةً باتخاذ إجراءات "أكثر عدوانية" ضد أي تهديدات.
وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج تشول - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم /الأحد/- : "إن كوريا الشمالية فهمت بشكل صحيح عداء الولايات المتحدة تجاهها ، حيث عقد وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع الاستشاري الأمني في سول يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالتحالف والدفاع".
وندد "نو" بالتدريبات الجوية المشتركة الأخيرة التي أجرتها واشنطن مع سول وبالزيارة الأخيرة لحاملة الطائرات (يو إس إس جورج واشنطن)، التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية .. قائلاً : "إن الولايات المتحدة تُصعّد عمدًا التوترات السياسية والعسكرية في شبه الجزيرة الكورية".
وحذّر من أن جميع التهديدات التي تتعدى على نطاق أمن كوريا الشمالية ستصبح "أهدافًا مباشرة" و"ستتم إدارتها بالطريقة اللازمة"..قائلا : "سننفّذ المزيد من التحركات الهجومية رداً على تهديدات الأعداء بمبدأ ضمان الأمن والدفاع عن السلام بالقوة الهائلة".
جدير بالذكر أن كوريا الشمالية لاتزال غير مستجيبة لعروض الحوار التي قدمتها سول وواشنطن بينما استأنفت إطلاق الصواريخ في الأسابيع الأخيرة ، حيث أطلقت في الأسبوع الماضي صواريخ كروز بحر-أرض قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة جيونججو.

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

شوبير

شوبير: غياب ثنائي الأهلي والزمالك قبل ساعات من نهائي السوبر المصري

برشلونة

برشلونة يواجه سيلتا فيجو في اختبار صعب بالدوري الإسباني

ريال مدريد

ريال مدريد يواجع رايو فاييكانو سعيًا لمواصلة الصدارة واستعادة التوازن

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

