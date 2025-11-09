بيونج يانج تنتقد المحادثات الأمنية السنوية الكورية الأمريكية.. وتتعهد باتخاذ إجراءات أكثر عدوانية

نددت كوريا الشمالية بالمحادثات الأمنية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة .. قائلة : "إن هذه المحادثات تعبر عن عدائية الحليفين تجاهها" .. متعهدةً باتخاذ إجراءات "أكثر عدوانية" ضد أي تهديدات.

وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج تشول - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم /الأحد/- : "إن كوريا الشمالية فهمت بشكل صحيح عداء الولايات المتحدة تجاهها ، حيث عقد وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع الاستشاري الأمني في سول يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالتحالف والدفاع".

وندد "نو" بالتدريبات الجوية المشتركة الأخيرة التي أجرتها واشنطن مع سول وبالزيارة الأخيرة لحاملة الطائرات (يو إس إس جورج واشنطن)، التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية .. قائلاً : "إن الولايات المتحدة تُصعّد عمدًا التوترات السياسية والعسكرية في شبه الجزيرة الكورية".

وحذّر من أن جميع التهديدات التي تتعدى على نطاق أمن كوريا الشمالية ستصبح "أهدافًا مباشرة" و"ستتم إدارتها بالطريقة اللازمة"..قائلا : "سننفّذ المزيد من التحركات الهجومية رداً على تهديدات الأعداء بمبدأ ضمان الأمن والدفاع عن السلام بالقوة الهائلة".

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية لاتزال غير مستجيبة لعروض الحوار التي قدمتها سول وواشنطن بينما استأنفت إطلاق الصواريخ في الأسابيع الأخيرة ، حيث أطلقت في الأسبوع الماضي صواريخ كروز بحر-أرض قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة جيونججو.