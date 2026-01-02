قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
توك شو

حضرموت تبدأ عملية تسلم المواقع العسكرية.. وقوات درع الوطن تتحرك

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن الأوضاع العسكرية في محافظة حضرموت تشهد تصعيدًا ميدانيًا، عقب إعلان محافظ حضرموت بدء عملية استعادة المعسكرات بشكل سلمي.

وأوضح الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات «درع الوطن» دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه معسكر الخشعة، الذي تسيطر عليه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات منذ ساعات صباح اليوم، مشيرا إلى أن محافظ حضرموت تحدث عن تعرض قوات «درع الوطن» لكمائن من قبل معسكر اللواء 37 مدرع، الخاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر متحدثه الرسمي، رفضه للحملة العسكرية، مؤكدًا أن قواته ستتصدى لها ولن تتراجع أو تسلم أيًّا من المعسكرات، باعتبارها معسكرات خاضعة لسيطرة القوات الجنوبية، كما أكد المتحدث العسكري للقوات الجنوبية استمرار العمليات العسكرية وعدم الانسحاب من تلك المواقع.

وأضاف الموسمي أن الطيران الحربي السعودي تدخل لاحقًا، حيث نفذ 8 غارات جوية استهدفت محيط المعسكر، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي أن هذه الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

حضرموت اليمنية المواقع العسكرية مراسل قناة القاهرة الإخبارية

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
هوندا
