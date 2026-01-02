حضرموت تبدأ عملية تسلم المواقع العسكرية.. وقوات درع الوطن تتحرك

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن الأوضاع العسكرية في محافظة حضرموت تشهد تصعيدًا ميدانيًا، عقب إعلان محافظ حضرموت بدء عملية استعادة المعسكرات بشكل سلمي.

وأوضح الموسمي، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات «درع الوطن» دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه معسكر الخشعة، الذي تسيطر عليه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات منذ ساعات صباح اليوم، مشيرا إلى أن محافظ حضرموت تحدث عن تعرض قوات «درع الوطن» لكمائن من قبل معسكر اللواء 37 مدرع، الخاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر متحدثه الرسمي، رفضه للحملة العسكرية، مؤكدًا أن قواته ستتصدى لها ولن تتراجع أو تسلم أيًّا من المعسكرات، باعتبارها معسكرات خاضعة لسيطرة القوات الجنوبية، كما أكد المتحدث العسكري للقوات الجنوبية استمرار العمليات العسكرية وعدم الانسحاب من تلك المواقع.

وأضاف الموسمي أن الطيران الحربي السعودي تدخل لاحقًا، حيث نفذ 8 غارات جوية استهدفت محيط المعسكر، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي أن هذه الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشيرًا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.