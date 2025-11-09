رئيس وزراء باكستان يصف مباحثاته مع رئيسي تركيا وأذربيجان بـ "المثمرة"

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أنه أجرى مباحثات "مثمرة" مع رئيسي تركيا وأذربيجان حول تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بينهم، خلال زيارته الحالية لأذربيجان.

وعبر شريف - في منشور على منصة "إكس" نقله راديو باكستان اليوم /الأحد/ - عن سعادته للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة ليوم النصر في العاصمة الأذرية (باكو)، وفخره برؤية فرقة الجيش الباكستاني تسير بتناغم مع القوات الأذرية والتركية.

وتعد هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها شريف إلى أذربيجان خلال عام 2025، بعد زيارته الرسمية في شهر فبراير الماضي، ومشاركته كرئيس للوفد الباكستاني في القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت في مدينة "خانكيندي" يومي 3 و4 يوليو الماضي.

