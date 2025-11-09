إدارة كرداسة التعليمية: تسليم مدارس "لجان الانتخابات"اليوم واستئناف الدراسة بها الأربعاء

أعلنت إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة ، أن الدراسة منتظمة اليوم بشكل طبيعي في جميع مدارس الإدارة

وقالت إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة في بيان لها : المدارس التي سيتم الاستعانة بها لتكون لجان انتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 ، تنتظم فيها الدراسة اليوم ، على أن يتم تسليمها بعد انتهاء اليوم الدراسي مباشرة استعدادًا لبدء تجهيز أعمال اللجان الانتخابية ، ثم تتوقف الدراسة يومين ويتم استئنافها مرة أخرى الأربعاء الموافق(٢٠٢٥/١١/١٢).

ماذا أعلنت وزارة التربية والتعليم بشأن اجازة انتخابات مجلس النواب 2025؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم ولن يصدر قراراً رسميا ينص على منح طلاب المدارس إجازة رسمية بمناسبة انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الأمر متروك لكل محافظة وشأنها بتنسيق من المحافظين، ليتم منح طلاب المدارس التي بها لجان انتخابية فقط إجازة خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي في باقي المدارس التي لا تضم لجانا انتخابية بداخله.

انتخابات مجلس النواب 2025

جدير بالذكر أنه ، يستعد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام متزايد بمعرفة طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر عدة وسائل إلكترونية وهاتفية، لتيسير وصول الناخبين إلى بياناتهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه لمقار اللجان قبل موعد التصويت.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية



يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: https://www.elections.eg ، ثم الضغط على خيار استعلام عن لجنتك الانتخابية في الصفحة الرئيسية، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بدقة، ثم الضغط على زر استعلام ، لتظهر فورا جميع بيانات الناخب، وتشمل اسم اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف، إلى جانب عنوان مقر التصويت وموقف الناخب من المشاركة.