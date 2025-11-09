خلال متابعة ميدانية.. ضبط سيارة نقل تتناثر منها مخلفات أشجار بالغردقة

تمكنت رئاسة حي شمال الغردقة من ضبط سيارة نقل محمّلة بمخلفات أشجار ورتش متناثرة على الطريق نتيجة عدم وجود غطاء، ما تسبب في اتساخ الشارع وتعريض المارة والمركبات للخطر.

وأفادت مصادر من الحي أن الضبط جاء خلال متابعة ميدانية نفذها العميد محمد أبو الحسن، رئيس الحي، ضمن جهود الرقابة اليومية على المخالفات البيئية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على السيارة داخل ديوان الحي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المخالف.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لأي مخالفات تهدد نظافة المدينة وسلامة المواطنين.

وأكدت المصادر أن الحي مستمر في حملاته على المخالفات البيئية، خصوصًا المتعلقة بالنقل غير الآمن للمخلفات، بهدف تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

وتبرز هذه الإجراءات أهمية الرقابة الميدانية في حماية البيئة العامة ومنع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلامة المواطنين وسير المرور.